Tchad : huit soldats tués dans un affrontement avec des membres de Boko Haram

Après une relative accalmie, une recrudescence des violences perpétrées par Boko Haram dans ce pays a été récemment observée.

Huit soldats tchadiens ont été tués, mercredi 10 octobre, dans la région du lac Tchad, lors un affrontement avec des jihadistes de Boko Haram. "Les terroristes de Boko Haram ont attaqué très tôt ce matin la position des forces de défense dans la localité de Kaiga Kindji", a indiqué le porte-parole de l'armée à N'Djamena. Ce dernier a ajouté que l'assaut a été "vigoureusement" repoussé et annoncé un bilan de 8 morts et 11 blessés parmi les soldats tchadiens et 48 morts du côté des assaillants.

Même si le Tchad est moins touché par le groupe jihadiste que le Nigeria voisin, une recrudescence des violences perpétrées par Boko Haram dans ce pays a été récemment observée, après une relative accalmie. Début octobre, Boko Haram a par exemple lancé une attaque au mortier contre un camp militaire à Litri, localité située à 4 km de la frontière avec le Nigeria et un militaire tchadien avait été tué.