Nigéria : Boko Haram a enlevé plus de 1 000 enfants depuis 2013, selon Unicef

Au moins 2 295 enseignants ont été tués et plus de 1 400 écoles ont été détruites par Boko Haram, affirme l'Unicef.

Plus de 1 000 enfants ont été enlevés depuis 2013 par les jihadistes de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, a affirmé l'Unicef dans un communiqué, vendredi 13 avril. Cette annonce intervient au moment du quatrième anniversaire de l'enlèvement de 276 lycéennes à Chibok. "Ces attaques répétées contre des enfants, dans des écoles, sont impensables", a souligné Mohamed Malick Fall, un responsable de l'Unicef au Nigeria.

L'insurrection de Boko Haram, qui cherche à instaurer un califat dans le nord-est du Nigeria, a fait au moins 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés depuis 2009. Les écoles, tout particulièrement celles qui ont un programme laïc, sont régulièrement ciblées par le groupe djihadiste, dont le nom signifie en haoussa, l'une des langues du Nigeria, "l'éducation occidentale est un pêché". Au moins 2 295 enseignants ont été tués et plus de 1 400 écoles ont été détruites par Boko Haram, selon l'Unicef.

111 écolières enlevées en février

Depuis son arrivée au pouvoir en 2015, le président nigérian Muhammadu Buhari a déployé un effort de guerre sans précédent face au groupe islamiste armé. Mais même affaibli, Boko Haram, qui a perdu de larges pans de territoire, n'a pas cessé ses attaques meurtrières, notamment contre des civils, et il conserve la capacité de mener des opérations de grande envergure.

En février, le pays avait été choqué par l'enlèvement par les jihadistes de 111 écolières à Dapchi, dans le nord-est. La plupart de ces jeunes filles ont été ensuite libérées, mais ce kidnapping de masse avait ravivé le douloureux souvenir du drame de Chibok, en avril 2014. Quelque 276 jeunes filles avaient alors été enlevées dans un pensionnat par des insurgés, arrivés à la faveur de l'obscurité par dizaines à bord de camions et de pick-ups. Plus de cent d'entre elles seraient toujours prisonnières du groupe terroriste.