DIRECT. Burkina Faso : Emmanuel Macron accueillera samedi à Villacoublay les deux otages français libérés

: Emmanuel Macron accueillera demain à Villacoublay (Yvelines) les deux otages français libérés, Patrick Picque et Laurent Lassimouillas.

: La ministre des Armées et le chef d'état-major des Armées doivent tenir une conférence de presse commune à 17 heures.

: La nuit dernière, les forces spéciales françaises ont libéré quatre otages, dont les deux touristes français disparus depuis le 1er mai alors qu'ils étaient en vacances au Bénin. Au cours de cette opération "complexe", deux militaires français ont été tués. Nous détaillons dans cet article ce que nous savons de cette intervention.

: Le général Lecointre, chef d'état-major des armées, salue la mémoire des deux militaires morts de l'opération menée la nuit dernière au Burkina Faso : "Il témoigne à leurs familles et à leurs frères d’armes sa compassion et son profond respect devant leur héroïsme."

: "C'est un choc, on est soulagés", réagit Denise, la mère de Patrick Pique. C'est franceinfo qui lui a appris que son fils avait été libéré. Denise n'avait pas été avertie d'une opération menée pour les sauver.

: La Marine nationale partage sur Facebook des photos et des éléments biographiques des deux militaires morts lors de l'opération. Le maître Cédric de Pierrepont (à gauche) avait 32 ans. Le maître Alain Bertoncello avait 28 ans.











: L'état-major français annonce que quatre ravisseurs ont été tués lors de l'opération militaire, menée au Burkina Faso, qui a permis la libération de quatre otages dont Patrick Picque et Laurent Lassimouillas.

: La famille de Patrick Picque, l'otage français qui a été libéré cette nuit après avoir été enlevé dans un parc, dans le nord du Bénin, annonce qu'il sera ce week-end à Paris avec Laurent Lassimouillas, l'autre Français libéré.

: "Je salue avec émotion le sacrifice des deux militaires français engagés dans cette opération. J’exprime à leurs familles et à leurs proches mes condoléances attristées et toute ma sympathie."



Le chef de la diplomatie française, ancien ministre de la Défense, réagit dans un communiqué. "N’oublions jamais le courage et l'abnégation de nos soldats au service de la sécurité des Français partout dans le monde", écrit-il.

: "J’admire leur courage, je partage la peine de leurs familles et de leurs proches."Le chef d'état-major de la Marine rend hommage aux deux militaires morts dans l'opération menée la nuit dernière pour libérer quatre otages dont deux français.

: Le Bénin a longtemps fait figure d'îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest, une région mouvementée où opèrent de nombreux groupes jihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe Etat islamique. Selon des experts et des sources sécuritaires, le nord des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, comme le Togo et le Bénin, sont devenus vulnérables ces derniers mois face à la stratégie d'expansion et de multiplication des fronts adoptée par les groupes armés. La zone où ont disparu les deux Français avait récemment été placée comme zone "formellement déconseillée" par le Quai d'Orsay, "compte tenu de la présence de groupes armés terroristes et du risque d'enlèvement".

: La zone où ont été enlevés les Français était-elle sûre et "autorisée" aux yeux du Quai d'Orsay ?

: "Toute la Nation s’incline devant leur courage."



La ministre des Armées, Florence Parly, réagit sur Twitter. "Les commandos marine Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello ont sacrifié leur vie pour sauver celle de 4 otages, désormais libres", écrit-elle.

: L'Elysée précise que deux militaires sont mort lors de l'opération menée dans la nuit de jeudi à vendredi : "le maître Cédric de Pierrepont et le maître Alain Bertoncello, tous deux officiers mariniers au sein du commandement des opérations spéciales".

: Dans un communiqué, l'Elysée précise que "cette libération a pu être obtenue grâce à une opération militaire, conduite par les forces françaises dans la nuit de jeudi à vendredi, au nord du Burkina Faso".

: Les deux autres otages libérés sont une citoyenne américaine et une ressortissante sud-coréenne.

: L'Elysée annonce que l'armée française a libéré quatre otages dont les deux Français enlevés au Bénin le 1er mai.