Bénin : l'identité des deux touristes français disparus authentifiée par des proches

Les recherches se poursuivent pour retrouver les deux touristes français disparus depuis le 1er mai.

Les recherches se poursuivent pour retrouver les deux touristes français disparus depuis le 1er mai alors qu'ils étaient en vacances dans le parc de la Pendjari, dans le nord du Bénin, et dont on est toujours sans nouvelles. D'après les informations de France 2, il s'agit de Patrick Pique (à droite sur l'image ci-dessus) et Laurent Lassimouillas (à gauche). La photo, authentifiée par des proches, a été prise sur place avant leur disparition.

Leur guide retrouvé mort

Les deux touristes étaient partis en safari dans le parc de la Pendjari, l'un des derniers sanctuaires de la vie sauvage en Afrique de l'Ouest, qui s'étend sur près de 5 000 km le long de la frontière burkinabé. Attendus dans la soirée au lodge où ils devaient séjourner, ils ne sont jamais revenus. Mais très peu de détails ont jusque-là émergé sur le déroulement précis des évènements.

Le cadavre de leur guide béninois, Fiacre Gbédji, très abîmé, a été retrouvé samedi matin dans le parc. Son identité a pu être formellement identifiée par un médecin légiste et sa famille, qui a notamment reconnu son pantalon. Leur véhicule, un Toyota 4 Runner blanc, a par ailleurs été retrouvé à quelques dizaines de kilomètres de là, dans l'est du Burkina, selon des sources sécuritaires de la région, estimant dimanche que "la thèse d'un enlèvement se précise".