Bénin : l'enquête s'annonce compliquée pour retrouver les deux Français disparus

"C’est une enquête qui ne fait que commencer et qui s'annonce très complexe", explique Marc de Chalvron, envoyé spécial de France 2 à Cotonou (Bénin). Le journaliste évoque la difficulté du terrain, la zone est très vaste et la végétation très dense. Par ailleurs, cette enquête pourrait se dérouler sur plusieurs pays avec différents services de police et il n'est pas forcément facile de les faire travailler entre eux.

La piste jihadiste envisagée par le Bénin

"Nous avons pu joindre des sources policières ici qui nous disent qu'elles n'écartent aucune piste qu'elle soit criminelle ou terroriste, par exemple l'éventualité d'une rencontre avec des braconniers qui aurait pu dégénérer", évoque l'envoyé spécial. L'hypothèse jihadiste est également envisagée, celle de terroristes venus du Burkina Faso voisin qui se seraient déplacés au Benin pour enlever les deux touristes français. Il s'agit d'une piste très sérieuse car la présence jihadiste dans la région est avérée. Pour l'instant, aucune information n'a été infirmée ou confirmée par le quai d'Orsay.

