E. Macron en Algérie : un déplacement sous le signe de l'apaisement entre les deux pays

Pour son premier jour de visite en Algérie, jeudi 25 août, Emmanuel Macron et son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, ont annoncé une nouvelle collaboration dans de nombreux domaines, à commencer par l'histoire. Le Président a annoncé la création d'une commission d'historiens français et algériens sur la colonisation et la guerre. "Nous avons déjà décidé qu'ensemble nous mandaterions une commission mixte d'historiens, ouvrant nos archives et permettant de regarder l'ensemble de cette période historique qui est déterminante pour nous : du début de la colonisation à la guerre de libération", a expliqué Emmanuel Macron.





"Des perspectives prometteuses", selon le président algérien



De nouvelles relations annoncées aussi aux niveaux culturel, économique, en matière de mobilité ou encore de ressources énergétiques. "Je ne peux qu'apprécier les résultats encourageants enregistrés de votre visite en Algérie (…) qui permet de tracer des perspectives prometteuses", a déclaré Abdelmadjid Tebboune.