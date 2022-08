Depuis l’indépendance du pays en 1962, les présidents français ont pris l’habitude de se rendre en Algérie pour tenter de renforcer les liens entre les deux pays. Brut a fait un récapitulatif de ce que disent les présidents français lorsqu’ils se déplacent en Algérie, de l’évocation du passé colonial aux discours destinés à la jeunesse.

“Je reconnais ici les souffrances que la colonisation a infligées au peuple algérien”

Que cela soit François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac ou encore François Mitterrand, les présidents français ont pour habitude d’évoquer le passé colonial du pays lorsqu’ils sont en visite en Algérie. “Oui, le système colonial a été profondément injuste. Oui, des crimes terribles ont été commis tout au long d’une guerre d’indépendance qui a fait d’innombrables victimes des deux côtés”, reconnaissait Nicolas Sarkozy en 2007. 26 ans plus tôt, François Mitterand évoquait lui aussi ce passé colonial. “L'Algérie et la France ont droit, l’une comme l’autre, au respect de leur passé."

En déplacement, les présidents français ont également eu tendance à évoquer l’avenir du pays et s’adresser à la jeunesse algérienne. “Aujourd'hui, nous sommes tournés vers l'avenir, entièrement vers l'avenir”, expliquait François Hollande en 2015. “C'est une chance, cette jeunesse, c'est une chance, et aujourd'hui nous ferions une erreur colossale à penser que cette jeunesse, elle ne regarde qu’un passé qui n’est même pas le sien”, complétait Emmanuel Macron deux années plus tard. Du 25 au 27 août 2022, le président français se rendra en Algérie pour une “visite officielle et d’amitié”.