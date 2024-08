"Thaïlande de l'Afrique" : on vous explique la polémique Mehdi Ghezzar, ce chroniqueur qui a envenimé les relations entre l'Algérie et le Maroc

Une polémique qui enfle depuis la sortie médiatique. Dimanche 25 août, le chroniqueur et entrepreneur Mehdi Ghezzar s'exprime sur le plateau de la chaîne de télévision algérienne AL24 au sujet du royaume du Maroc. Franceinfo vous explique pourquoi ses propos ont provoqué une vive controverse qui ne semble pas s'estomper sur les réseaux sociaux.

Des propos violents

Interrogé au sujet du voisin marocain dans l'émission "Hebdo Show", l'entrepreneur l'a qualifié de "Thaïlande de l'Afrique" avant de préciser ses propos dans une attaque frontale. "C'est un État voyou à travers ses réseaux de drogue. Vous voulez voler un enfant, il y en a. Vous voulez violer un enfant, il y en a. Vous voulez acheter de la drogue, il y en a. Vous voulez de la prostitution, il y en a. Excusez-moi, c'est tout sauf un pays musulman, il faut se dire les choses."

Il poursuit ensuite au sujet d'une altercation entre diplomates marocains et algériens, sur fond de tensions sur le Sahara occidental, lors de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique : "Je suis très fier que cette voyoucratie diplomatique soit humiliée devant la terre entière et je suis très content de la solidarité entre le peuple sahraoui et l'Algérie."

Mehdi Ghezzar a également, au cours de l'émission, accusé le conseiller royal du roi du Maroc, André Azoulay, d'être à l'origine d'un décret royal interdisant aux Marocains de manifester leur solidarité avec la Palestine. Une déclaration qui a suscité de nombreuses réactions, dont celle d'Eric Ciotti, le président du groupe À droite ! à l'Assemblée nationale.

Soutien total à André Azoulay, conseiller du Roi du Maroc, honteusement attaqué par Mehdi Ghezzar sur un média algérien.



Ses propos antisémites sont inadmissibles et ignobles.



J'appelle @RMCInfo à suspendre immédiatement ce chroniqueur qui a tenu également des propos infâmes… — Eric Ciotti (@ECiotti) August 27, 2024

Un contexte géopolitique tendu

Cette sortie médiatique s'inscrit dans un contexte de hautes tensions entre les deux pays. L'une d'elles concerne le Sahara occidental. Le Maroc revendique ce territoire situé au sud, de plus de 250 000 kilomètres carrés, ce qui n'est pas du goût de l'Algérie. Celle-ci soutient l'indépendance du Sahara occidental, dont les terres sont riches en phosphates et le littoral en ressources halieutiques. Cette ancienne colonie espagnole, seul territoire du continent africain dont le statut colonial reste en suspens, est considérée comme un "territoire non autonome" par l'ONU et crispe les relations entre le Maroc et l'Algérie depuis des années.

Les tensions ont été ravivées le 30 juillet 2024 lorsque la France, dans une lettre au roi Mohammed VI, décide d'assumer une "évolution significative" de sa position . Paris y écrit que "le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine", Alger rappelant dans la foulée son ambassadeur en France "avec effet immédiat".

Les "Grandes Gueules" de RMC mettent un terme à sa participation

Autre conséquence des déclarations de Mehdi Ghezzar : l'émission les "Grandes Gueules" sur RMC annonce en direct, mercredi, qu'il ne reviendra pas. "Suite aux propos inacceptables tenus par Mehdi Ghezzar sur une télévision étrangère, la direction de RMC et Les Grandes Gueules ont décidé de mettre un terme à la participation de Mehdi Ghezzar à l’émission", a lu le présentateur Alain Marschall, sans faire d'autres commentaires. Un hashtag #BoycottRMC avait été lancé quelques heures plus tôt sur le réseau social X.

MISE AU POINT - Suite aux propos inacceptables tenus par Mehdi Ghezzar sur une télévision étrangère, la direction de RMC et Les Grandes Gueules ont décidé de mettre un terme à la participation de Mehdi Ghezzar à l’émission.



RMC et les animateurs des Grandes Gueules se… pic.twitter.com/L30LzQ4ZCZ — Les Grandes Gueules (@GG_RMC) August 28, 2024

Mehdi Ghezzar n'a pas réagi pour le moment. L'accès à son compte X, qui dénombre un peu plus de 8 000 abonnés, est désormais privé.