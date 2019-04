"Notre premier objectif, c’est qu’ils s’en aillent tous" : en Algérie, la mobilisation contre le régime se poursuit dans la rue

Des manifestations ont eu lieu hier dans au moins 36 des 48 préfectures du pays, selon l’agence officielle de presse. A Alger, dans le cortège, les manifestants avaient un message pour le chef d’état major.

A Alger, pour le dixième vendredi consécutif de manifestations vendredi 26 avril, les slogans visent directement le chef d’état major, Ahmed Gaid Salah. Les arrestations d’hommes d’affaires et les annonces de lutte contre la corruption, ne suffisent pas.

"Said est toujours au pouvoir, la famille de Bouteflika est toujours au pouvoir, qu’ils partent, qu’ils partent" explique Ahmed, 28 ans, qui est venu de Tindouf, ville du grand sud du pays. "Ce pouvoir, reprend-il, a renforcé l’incompétence, au niveau national, il a renforcé l’incompétence, les conseils communaux ne sont pas élus par le peuple,c’est la mafia, l’administration, c’est la mafia."

Sur les pancartes, les manifestants demandent justice. Les noms de ministres, d’anciens responsables y sont inscrits, ainsi que celui du frère de l’ancien président, Said Bouteflika. "Quand ils nous montrent qu’ils jugent les gens, ça veut pas dire qu’on va oublier nos objectifs. Notre premier objectif, c’est qu’ils s’en aillent tous, c’est ça l’objectif" développe Ahmed.

"Ils ne seront jamais fatigués tant qu’ils seront toujours au pouvoir"

Sur la rue Didouche Mourad, l'une des principales artères de la capitale, la foule est moins compacte que d’habitude. Mais les manifestants chantent que rien ne les arrêtera, même pas le ramadan, qui commencera au mois de mai. "Si on sort pas pendant le ramadan, on va passer notre vie, chez nous, dans cette situation. On sacrifie un mois et après on vit une vie meilleure" explique un manifestant.

Zoubir habite le quartier de Messonnier, il est venu avec ses deux très jeunes filles. Il constate qu’il y a moins de monde, mais il veut croire, lui aussi que les gens restent mobilisés : "ils ne seront jamais fatigués tant qu’ils seront toujours au pouvoir"

Tout le long du parcours des secouristes bénévoles étaient mobilisés pour que la manifestation se déroule sans incident. Les manifestants se sont dispersé en fin d’après-midi, dans le calme.

Dixième vendredi de manifestation pour demander un changement de système en Algérie - Reportage Leila Beratto, --'-- --'--