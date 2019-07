"Je demande juste les os de mon fils" : le combat des mères algériennes pour obtenir la vérité sur leurs enfants disparus

Rapidement, Fatma Zohra secoue toute la ville pour savoir où est passé son fils. "On a écrit des lettres et des lettres, avec accusé de réception. On a un dossier qui fait au moins trois kilos. Mais elles sont restées sans réponse. Ou alors, on nous disait : 'Votre fils n'a pas été arrêté, ni recherché par les policiers'." Une réponse qui ne passe pas. "Mon fils n'a pas disparu comme ça, enrage-t-elle. Plusieurs témoins ont dit que Riad a été arrêté, qu'il a été torturé. Mais ils ne savent même plus quoi répondre."

Dès 1998, les familles de disparus commencent à se réunir à Alger. Puis, en 1999, Nassera crée depuis Paris le Collectif des familles de disparu(e)s en Algérie, avant de fonder SOS Disparus à Alger. "On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour témoigner que nos fils n'étaient pas des terroristes et qu'ils ont pourtant été arrêtés par des policiers", explique Fatma Zohra. Le combat peut se résumer en deux mots : "Vérité et justice". "Vérité pour savoir si les disparus sont morts, où sont leurs dépouilles, comment ils sont morts, détaille une membre de l'association. Et justice, car on lutte contre l'impunité de ceux qui ont commis des violences en Algérie, qui ont torturé et commis des exécutions."

Face aux autorités, ces familles se retrouvent souvent face à un mur. "Un commissaire m'a dit : 'Vous savez, ce jour-là il s'est passé beaucoup de choses. Un attentat, une famille égorgée, un mort retrouvé dans une cage d'escalier… On a arrêté beaucoup de monde, mais pas votre fils'. Il m'a dit ça avant même de m'avoir demandé son nom. Je me suis dit : 'Il se fout de ma gueule'", bouillonne Nassera. Au fil des années, les familles frappent à toutes les portes pour obtenir des réponses, mais elles ne récoltent que le silence. "On a commencé à se réunir le mercredi et le dimanche. On allait devant la prison, puis devant le procureur", se souvient Fatma Zohra.