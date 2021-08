En Algérie, la Kabylie est toujours en proie aux flammes, causant 70 morts et des dégâts considérables. Pour ceux qui ont tout perdu, une solidarité spontanée s'est mise en place depuis la France. À Toulouse, des associations recueillent des dons pour les envoyer aux victimes.

Alors que les incendies sont en passe d'être maîtrisés en Algérie, la diaspora, particulièrement mobilisée, s'organise. À Toulouse (Haute-Garonne), l'association médicale Hope, déjà à l'origine d'une collecte record de plus de 120 000 euros pour le Covid, continue sur sa lancée. Cette double-catastrophe nécessite le même type d'appareillage indispensable en cas d'insuffisance respiratoire. "Avec le feu, on a des intoxications au monoxyde de carbone, là aussi il faut oxygéner ces gens, donc la situation est gravissime", résume Reda Hassaïne, médecin et vice-président de Medical Hope.

Une population abandonnée ?

Dans un autre quartier de Toulouse, deux jeunes femmes d'origine kabyle ont acheté de quoi soulager ceux qui en ont besoin au pays. "Le plus difficile pour eux, c'est qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes (...) les flammes auraient pu être contenues bien avant si quelque chose avait été fait", déplore Rim-Sarah Alouane, donatrice. Un sentiment d'abandon qui accentue la détresse de la population.