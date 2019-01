Images insoutenables dans une maison de retraite en Algérie : les responsables limogés et poursuivis

La vidéo a suscité une grande indignation sur les réseaux sociaux algériens. On y voit des personnes du troisième âge livrées à elles-mêmes dans des conditions sordides. Tous les responsables de l’établissement ont été démis de leurs fonctions.

Très largement partagée sur les réseaux sociaux, la vidéo montre des personnes âgées allongées à même le sol ou dans un état d'inconscience sur un fauteuil roulant (lien en arabe), dans un environnement à l’hygiène plus que douteuse. Les autorités, alertées par les réseaux sociaux, ont pris des mesures contre les responsables de cette maison de retraite de Batna, à 310 km au sud-est d’Alger.

"Suite à la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux montrant l'état d'abandon déplorable et la négligence dont sont victimes les pensionnaires du centre pour personnes âgées de la wilaya de Batna, la ministre, Ghania Eddalia, (...) a pris des mesures fermes et immédiates en mettant fin aux fonctions du directeur et d'autres responsables de cet établissement", annonce, dans un communiqué, le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

Le directeur des Affaires sociales de la Wilaya (préfecture, NDLR) de Batna a été chargé d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre des responsablesMinistère de la solidarité

#Dézédie ! Limoger le directeur de la maison des personnes âgées de Batna, d’accord! Mais me reste tout de même en travers de la gorge cette question: ces personnes âgées ont des parents? Notamment des enfants...#Dézédiennes #Dézédiens bonjour ! Bonjour Bladi ! pic.twitter.com/YWL8gOrBPR — hakim laalam (@laalamhakimus) 15 janvier 2019