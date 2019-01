Il a aussi neigé en Algérie et en Tunisie : les plus belles photos sur les réseaux sociaux

Une vague de froid s’est abattue sur l’Afrique du Nord, faisant cinq morts en Algérie et deux en Tunisie la semaine dernière. Le burnous blanc a inspiré de nombreux photographes amateurs qui ont partagé leurs "œuvres" sur les réseaux sociaux.

En Algérie, la wilaya (préfecture) de Sétif, à 270 km à l’est d’Alger, tient le haut de l’affiche des photos les plus partagées. Tout l’Est algérien semble féérique sous un manteau blanc. Mais les chutes de neige ont provoqué, le 24 janvier, l’effondrement d’un pont à Jijel où plusieurs routes ont été fermées.

Photo prise su la route de Harbil à Sétif pic.twitter.com/uGk5aZ5tac — Observ'Algérie (@ObservAlgerie) 24 janvier 2019

La wilaya de Sétif sous la neige ❄️❄️ pic.twitter.com/3izLdajDK6 — MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) 27 janvier 2019

Et dans les autres régions d'Algérie ?

CHREA... la Suisse en plein coeur de l'Algerie pic.twitter.com/lajetvreyL — nari mana (@narimana6) 27 janvier 2019

ⵣ #Algérie







Le golfe de Bejaïa pic.twitter.com/JiQuJjaVSI — Jean Baptiste (@Oliver66Marty) 29 janvier 2019

La ville #antique #romaine de #Lambèse en #Algerie sous la #neige.

Garnison de la IIIe Légion Augusta, fondée en 81, elle reçut la visite de l’empereur Hadrien en 128 et sous Septime Sévère, au IIIe siècle passe de simple municipe à colonie et capitale de la #Numidie. pic.twitter.com/ApQY8MjnP6 — Lucius Gellius (@furetus31) 25 janvier 2019

Ain El Hemmam Michelet



Prenons soin de notre pays ✅ pic.twitter.com/e6A7woJzDR — Émigrer en Algérie (@Emigrer_Algerie) 25 janvier 2019

Direction, le voisin de l'est, la Tunisie, où la vague de froid a fait deux morts, selon le ministère de l'Intérieur, d'après un bilan établi le 26 janvier. La neige a atteint plus d'un mètre à certains endroits, entraînant coupures d'électricité et blocage des routes.

Tunisie : Un mètre de neige à Siliana ! https://t.co/T4jeRb6yy7 #Tunisie — webdo (@webdo_tn) 27 janvier 2019

La table de Jugurtha qui culmine à 1271 mètres dans le Nord-Ouest de la Tunisie dans le gouvernorat du Kef sous la neige.#tunisie #neigetunisie #LeKef #tableJugurtha pic.twitter.com/h1hIjAhiAe — Akim Rezgui (@akimrez1) 25 janvier 2019