Guerre d’Algérie : des milliers d’archives bientôt rendues publiques par la France

Pendant encore 15 ans, même les historiens ne pouvaient pas y avoir accès. Quels sont ces documents que la France a décidé de rendre publiques avant la date prévue ? Des enquêtes judiciaires de gendarmerie et de police sur des faits commis en Algérie comme dans l’Hexagone pendant la guerre entre 1954 et 1962. Des archives qui permettront peut-être de lever l’opacité avec laquelle ces enquêtes ont été menées durant cette période : "On devrait pouvoir avancer sur la connaissance des perquisitions, arrestations, filatures (…) et bien entendu sur toute une série de brutalités, d’exactions qui ont pu être commises", prévoit l’historien Benjamin Stora.

Un devoir de transparence

Cette stratégie de transparence avait déjà été amorcées par le gouvernement Français depuis des années. D’abord, des archives sur la répression meurtrière de la manifestation du 17 octobre 1961. Puis en septembre 2018, Emmanuel Macron a reconnu la torture et l’exécution de Maurice Audin par l’armée française : "C’est un travail de vérité indispensable et je veux qu’il se fasse dans l’apaisement. Et je pense que nous en sommes capables". La question se pose de savoir si le dévoilement de ces archives aurait des visées diplomatiques, quand on sait que les relations franco-algériennes sont crispées, afin de renouer des liens de confiance entre les deux pays.