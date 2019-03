VIDEO. La danseuse et mannequin algérienne Melissa Ziad lit le poème "Rêves en désordre" de Bachir Hadj Ali

"Ouvrez le 1", nouveau magazine de Franceinfo (canal 27) présenté tous les mercredis à 22h30 par la journaliste de France Télévisions Emilie Tran Nguyen et Eric Fottorino, directeur de l'hebdomadaire Le 1, demande chaque semaine à une personnalité de lire un poème en rapport avec son thème d'actualité. Cette semaine "Algérie : roulez jeunesse !"

Pour la séquence A voix haute du magazine, Melissa Ziad, danseuse et mannequin algérienne de 17 ans, lit d'Alger le poème Rêves en désordre de Bachir Hadj Ali, tiré du recueil Quand la nuit se brise. Anthologie de poésie algérienne, d'Abdelmadjid Kaouah (éd. Seuil). C'est elle qui danse devant le drapeau algérien brandi par des manifestants le 1er mars dernier. Cette photo, intitulée Poetic protest, a fait le tour du monde, devenant ainsi l'image-symbole de cette vague de protestation pacifique de la jeunesse algérienne.

"Je rêve de femmes à l'aise en présence de l'homme"

Cette lecture est illustrée de quelques clichés de manifestantes prises lors des vendredis 1er, 8 et 15 mars 2019 par Rania G., photographe algérienne âgée de 21 ans, auteure du cliché. Elle choisit ses modèles, exclusivement féminins, dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Des inconnues chez qui l'artiste décèle une beauté à révéler et avec lesquelles elle entame un travail de longue haleine, soit un an dans le cas de Melissa. Rania G. continue aujourd'hui ce même travail, mais dans le cadre du mouvement de protestation en Algérie.

Je rêve d'îlots rieurs et de criques ombragées

Je rêve de cités verdoyantes silencieuses la nuit

Je rêve de villages blanc bleu sans trachome

Je rêve de fleuves profonds sagement paresseux

Je rêve de protection pour les forêts convalescentes

Je rêve de sources annonciatrices de cerisaies

Je rêve de vagues blondes éclaboussant les pylônes

Je rêve de derricks couleur de premier ami

Je rêve de dentelles langoureuses sur les pistes brûlées

Je rêve d'usines fuselées et de mains adroites

Je rêve de bibliothèques cosmiques au clair de lune

Je rêve de réfectoires fresques méditerranéennes

Je rêve de tuiles rouges au sommet du Chélia

Je rêve de rideaux froncés aux vitres de mes tribus

Je rêve d'un commutateur ivoire par pièce

Je rêve d'une pièce claire par enfant

Je rêve d'une table transparente par famille

Je rêve d'une nappe fleurie par table

Je rêve de pouvoirs d'achat élégants

Je rêve de fiancées délivrées des transactions secrètes

Je rêve de couples harmonieusement accordés

Je rêve d'hommes équilibrés en présence de la femme

Je rêve de femmes à l'aise en présence de l'homme



Je rêve de danses rythmiques sur les stades

Et de paysannes chaussées de cuir spectatrices

Je rêve de tournois géométriques inter-lycées

Je rêve de joutes oratoires entre les crêtes et les vallées

Je rêve de concerts l'été dans les jardins suspendus

Je rêve de marchés persans modernisés

Pour chacun selon ses besoins

Je rêve de mon peuple valeureux cultivé bon

Je rêve de mon pays sans torture dans prisons

Je scrute de mes yeux myopes mes rêves dans ma prison.

