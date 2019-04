RECIT. "On a fait tomber le roi de l'échiquier" : comment en deux mois les Algériens se sont levés face au clan Bouteflika

Il est un peu plus de 13 heures. Les rues d'Alger sont encore calmes, la plupart des boutiques sont fermées en raison de la prière traditionnelle du vendredi. Habib Brahmia se rend à ce premier grand rassemblement du 22 février, la boule au ventre. "On est descendus dans la rue avec la peur de se faire arrêter. On a caché nos drapeaux, on est arrivés par petits groupes dispersés", raconte cet opposant politique. "On craignait que la manifestation soit réprimée, comme celle contre le quatrième mandat en 2014", confirme Fetchi. "On avait tous peur des casseurs, on ne s'attendait pas à ce que cette marche soit aussi pacifique", précise Inès.

Des manifestants algériens protestent contre une nouvelle candidature d'Abdelaziz Bouteflika, le 22 février 2019, à Alger. (BILLAL BENSALEM / NURPHOTO / AFP)

Aux cris de "silmiya, silmiya" ("pacifique"), les manifestants se rassemblent dans la capitale, comme dans plusieurs autres villes du pays, pour protester contre une nouvelle candidature d'Abdelaziz Bouteflika. Habib Brahmia atteint la place du 1er-Mai à Alger, vers 13h30. Il tombe sur quelques centaines de personnes en train de chanter et d'agiter leurs drapeaux face à un dispositif policier impressionnant. Puis, à la fin de la prière, vers 14h30, de nombreux Algériens commencent à sortir. "A un moment, on a cassé le cordon sécuritaire et on s'est mis à marcher dans les rues. On s'est alors aperçu qu'on était énormément. J'ai compris que le rapport de force avait été inversé, que le peuple était en train de se réapproprier sa nation", s'enflamme-t-il.