Election présidentielle en Algérie : le président Abdelmadjid Tebboune briguera un second mandat au scrutin organisé en septembre

Une annonce qui met fin à un suspense qui n'en était plus un. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé, jeudi 11 juillet, son intention de briguer un second mandat, à deux mois de la présidentielle. Agé de 78 ans, il avait été élu en 2019 et son mandat devait s'achever en décembre. En mars, il avait annoncé la tenue d'une élection présidentielle anticipée le 7 septembre.

Abdelmadjid Tebboune avait remporté la dernière élection, marquée par une forte abstention, avec 58% des voix. Il avait succédé à Abdelaziz Bouteflika, poussé à la démission en 2019 sous la pression de l'armée et du Hirak, un mouvement de contestation populaire. La décision du pouvoir algérien d'avancer la date du scrutin avait surpris les observateurs et aucune raison n'a été avancée pour expliquer la tenue anticipée du prochain scrutin. La liste des candidats retenus sera annoncée le 27 juillet et le Conseil constitutionnel tranchera pour les recours le 3 août.

Plusieurs personnalités ont déjà annoncé leurs candidatures, dont le premier secrétaire du Front des forces socialistes, le plus vieux parti d'opposition en Algérie, Youcef Aouchiche, et le président du Mouvement de la société pour la paix, principal parti islamiste du pays, Abdelaali Hassani. Trois femmes ont aussi annoncé briguer la présidence : la cheffe du Parti des travailleurs, Louisa Hanoune, la femme d'affaires Saida Neghza, à la tête d'une des plus importantes organisations patronales, et Zoubida Assoul, une avocate engagée dans la défense de libertés.