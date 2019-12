DIRECT. Algérie : le scrutin contesté pour élire un successeur à Bouteflika débute

Ce qu'il faut savoir

Le scrutin pour élire le successeur du président déchu Abdelaziz Bouteflika en Algérie, massivement rejeté par le mouvement populaire de contestation du régime qui agite le pays, s'est ouvert officiellement jeudi 12 décembre. Selon l'agence de presse officielle APS, les quelque 61 000 bureaux de vote du pays ont ouvert comme prévu à 8 heures.

Forte abstention prévu. Aucun sondage n'a été publié mais les observateurs s'attendent à une abstention très importante, alors que la contestation populaire dénonce un vote visant à permettre au régime de se régénérer. "Je ne vais pas voter et j'aimerais que personne n'aille voter", a expliqué un Algérois à franceinfo.

Le poids du "Hirak". Le "Hirak", mouvement antirégime né le 22 février qui a obtenu la démission en avril de M. Bouteflika, n'a montré aucun signe d'essoufflement et reste farouchement opposé à ce scrutin que le pouvoir. Le mouvement dénonce une "mascarade électorale", exige plus que jamais la fin du "système" au pouvoir depuis l'indépendance en 1962 et le départ de tous ceux qui ont soutenu ou pris part aux 20 ans de présidence de Bouteflika.

Cinq candidats en lice. Azzedine Mihoubi, Abdelmadjid Tebboune, Abdelkader Bengrina, Ali Benflis et Abdelaziz Belaïd sont candidats. Comme l'explique franceinfo dans cet article, ils ont tous été, à un moment ou un autre, des fervents supporters du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Parmi les cinq, deux ont été ministres et deux autres Premiers ministres. Ils sont tous considérés par la contestation comme des enfants de ce "système".