DIRECT. "On veut qu’il parte maintenant" : à Alger, les manifestants veulent plus que le report de l'élection présidentielle

Ce qu'il faut savoir

Coups de klaxons, vitres ouvertes, drapeaux au vent... Quelques minutes après l’annonce d'Abdelaziz Bouteflika de renoncer à briguer un cinquième mandat, des milliers d'Algériens sont descendus dans la rue, lundi 11 mars. Dans son message adressé à la nation, le président algérien a également annoncé le report de l'élection présidentielle prévue mi-avril. Suivez la situation et les réactions dans notre direct.

"On veut qu’il parte maintenant". A Alger, les manifestants sont partagés entre l'euphorie et le doute après le report de l'élection présidentielle. "On veut qu’il parte maintenant, explique un habitant à notre correspondante sur place. On ne veut pas qu’ils attendent demain ou après-demain, et qu’ils montent un complot et qu’ensuite on le paye cher".

Pas de nouvelle date. Initialement prévue le 18 avril, la présidentielle a été reportée "pour apaiser les appréhensions qui ont été manifestées", fait valoir Abdelaziz Bouteflika. Aucune date n'a pour le moment été choisie.

"Voter une loi d'amnistie". Sur franceinfo, Rachid Nekkaz, opposant au président algérien, se dit prêt à faire "voter une loi d'amnistie" si Abdelaziz Bouteflika "sort par la grande porte", autrement dit quitte le pouvoir.

Une conférence nationale. Le président algérien a également annoncé la création d'une "conférence nationale inclusive et indépendante (...) dotée de tous les pouvoirs nécessaires à la discussion, l’élaboration et l’adoption de tous types de réformes" pour la "transformation de notre Etat-nation". Cette conférence nationale doit accoucher d'un projet de constitution qui sera soumis à un référendum populaire.