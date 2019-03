DIRECT. Algérie : des milliers de manifestants dans le centre d'Alger contre le cinquième mandat de Bouteflika

Ce qu'il faut savoir

C'est le troisième vendredi consécutif qu'ils défilent. En Algérie, de nouvelles manifestations massives contre un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika ont lieu, vendredi 8 mars, malgré les mises en garde sur les risques de "chaos" lancées par le chef de l'Etat qui semble déterminé à ne pas céder. A Alger, des milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre, scandant des slogans hostiles à la candidature du président algérien. Suivez la situation dans notre direct.

Bouteflika refuse de céder. Jeudi, Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, hospitalisé en Suisse depuis plus de dix jours et dont le retour en Algérie n'a toujours pas été annoncé, a agité le spectre du "chaos" et de la division et dénoncé, sans les nommer, les ennemis "insidieux" de "l'intérieur et de l'extérieur" et ceux "qui conspirent" contre l'Algérie.

Les "18 commandements" des manifestants. Journaliste, poète et écrivain, Lazhari Labter, 67 ans, a écrit "les 18 Commandements du marcheur pacifiste et civilisé". Ces derniers insistent sur le caractère pacifique et civique de la contestation. "Pas une pierre je ne jetterai. Pas une vitre je ne briserai. Pas un mot déplacé je ne prononcerai", conseille-t-il.