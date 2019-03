Algérie : tour d'horizon des slogans scandés par les manifestants

"Bouteflika, il n'y aura pas de cinquième mandat, ramenez même les BRI et les forces spéciales !", "Vous avez mangé le pays, bande de voleurs !!!", "C'est une République, pas un royaume"... Voici un petit aperçu des slogans qui résonnent depuis le 16 février dernier dans les rues d'Alger, et partout ailleurs dans le pays. En effet, depuis plus d'un mois, les Algériens manifestent contre un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika.

Les Algériens toujours dans la rue

Après avoir officialisé sa candidature, le président algérien a finalement fait marche arrière. Le 11 mars 2019, sous la pression de la rue, il renonce finalement à se représenter. Mais surprise : Bouteflika annonce reporter les élections présidentielles, sans pour autant fixer une nouvelle date. Les manifestations reprennent alors de plus belle un peu partout dans le pays, cette fois contre la prolongation du quatrième mandat du président algérien.