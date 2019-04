Algérie, s'instruire pour mieux manifester

La mobilisation se poursuit en Algérie. Les manifestants réclament toujours le départ du président par intérim, Abdelkader Bensalah. Depuis quelques jours, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir mieux comprendre les rouages institutionnels du pays pour changer les choses de l'intérieur. Et pour cela des débats et des cours de droits sont improvisés dans la capitale