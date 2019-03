Algérie : la colère vue de France

Samedi 2 mars, sur un marché d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), les images des manifestations de vendredi en Algérie tournent en boucle. La Seine-Saint-Denis accueille une importante communauté algérienne. Ici, on est très attentif à ce qu'il se passe par delà la Méditerranée. Dans un bistro du centre-ville, on est persuadé que le pouvoir en place va céder face à la contestation. "On est pressé que ça se termine et qu'on mette un nouveau président. On va voir le changement après", espère le commerçant au micro de France 3.

Un rassemblement à Paris

Et c'est un changement de plus grande ampleur encore qu'ils attendent. "Ce n'est pas Bouteflika le problème, c'est tout le système politique algérien", lance un client du bistro. Depuis la France, certains Algériens veulent être acteurs de ce changement. Un rassemblement est d'ailleurs organisé dimanche 3 mars place de la République à Paris. À Lyon aujourd'hui, 200 personnes se sont déjà réunies.