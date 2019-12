Algérie : des élections contestées

Jeudi 12 décembre, l'élection présidentielle en Algérie a été émaillée de fortes contestations. "Le vote a été momentanément suspendu dans au moins un bureau de vote à Alger après l'intrusion de manifestants. Et surtout en Kabylie, région traditionnellement frondeuse, où des urnes ont été détruites et des bureaux saccagés. Et puis il y a eu des manifestations monstre à Alger mais également dans d'autres villes", explique la journaliste Anne-Charlotte Hinet en duplex d'Alger (Algérie) pour le 23 Heures.

Une participation assez faible

Des milliers de manifestants sont venus crier leur refus de cette élection qu'ils qualifient de mascarade. Les forces de l'ordre étaient également sur les dents, tentant d'assurer le bon déroulement de ce vote. "Comme on pouvait s'attendre, la participation est restée assez faible", conclut la journaliste. Abdelaziz Bouteflika était en fonction depuis avril 1999.