Disparition de Boualem Sansal : l’intellectuel franco-algérien, "otage" des relations glaciales entre Paris et Alger ?

L’intellectuel franco-algérien Boualem Sansal a été interpellé par les autorités algériennes, a confirmé l’agence gouvernementale. Il devrait être présenté devant un procureur pour "avoir porté atteinte à la sûreté de l’État".

Boualem Sansal, écrivain franco-algérien de 75 ans, a été arrêté à l’aéroport d’Alger (Algérie) pour des raisons encore inconnues. "Il devrait être jugé demain, mais dans quelles conditions, on ne le sait pas", s’inquiète son éditeur, Jean-Marie Laclavetine. L’ancien haut fonctionnaire est un caillou dans la chaussure du pouvoir algérien depuis 25 ans et son premier roman, Le Serment des barbares, virulent envers les autorités de son pays. "Nous avons vécu 30 ans durant sur des supercheries, des mensonges, un regard biaisé de l’histoire", disait-il en 1999.

"Une sorte d’otage symbolique"

De sa plume, il a étrillé l’islamisme et les failles du régime algérien. "Les plus riches en Algérie, ce sont les islamistes. Ils ont vécu de racket pendant 12 ans, ils ont pillé", disait-il dans une interview en 2016. Une liberté d’expression inlassablement exercée, jusqu’à son arrestation. Jean-Christophe Rufin, écrivain et ancien diplomate, le dit "pris dans les mâchoires d’une rivalité politique entre la France, l’Algérie et le Maroc", qui en ont fait "une sorte d’otage symbolique".

Le soutien de la France à la souveraineté du Maroc au Sahara occidental est très mal perçu par l’Algérie, qui a annulé sa visite à Paris à l’automne. Face aux préoccupations de l’Élysée dans la disparition de l’écrivain, l’agence de presse officielle algérienne rétorque que "Macron (…) prend la défense d’un négationniste qui remet en cause l’existence, l’indépendance, l’histoire, la souveraineté et les frontières de l’Algérie".

