DIRECT. Une foule de manifestants dans les rues d'Alger pour le 20e vendredi de contestation

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ALGERIE

: C'est un vendredi particulier, dans la mobilisation des opposants au pouvoir en Algérie. Le pays célèbre aujourd'hui le 57e anniversaire de son indépendance. "Partez, libérez l'Algérie", scandent les manifestants en agitant le drapeau national et en entonnant des chants à la gloire des martyrs de la guerre. Khaled Drareni, journaliste algérien, a d'ailleurs photographié un homme portant un drapeau de 1962.

: Environ 2 000 personnes ont commencé à manifester contre le pouvoir, dans le centre d'Alger, pour le 20e vendredi de mobilisation. Un important dispositif policier est déployé.

: L'ancien chef de la police algérienne, Abdelghani Hamel, limogé en juin 2018, a été placé en détention préventive cette nuit. Il est inculpé pour "détournement de foncier et enrichissement illicite", selon la télévision nationale algérienne.

Aujourd'hui, une manifestation décisive est prévue car c'est le jour de la 57e commémoration de l'indépendance et le 20e vendredi de mobilisation dans le pays. Découvrez l'interview de Mustapha Bouchachi, l'une des figures de l'opposition et le portrait d'Aladin, un jeune manifestant algérois.



: Pour l'avenir, Aladin rêve désormais d'investir dans des machines à glaces ou dans un petit bateau pour se lancer dans le transport maritime. "Et si je ne parviens pas à me marier, je compte partir pour les Etats-Unis, assure-t-il. J'ai un problème avec la mentalité des gens d'ici, avec l'Etat, le système." Voici son portrait.

: Symbole de la crise du logement qui touche son pays, Aladin partage un modeste bout de maison avec sa mère et deux de ses frères. "La solidarité familiale est très importante en Algérie et prend le relais sur l'Etat", explique le sociologue algérien Nacer Djabi.

: "Les gens ici n'ont pas de travail, il y a trop de corruption et tout le monde a peur de la justice protégée par le système en place".



Aladin manifeste contre le pouvoir tous les vendredis depuis le 22 février. Il souhaite des changements pour son pays. "Quand tu vois la police, tu as peur. Ce n'est pas normal."

: A 33 ans, Aladin vit de petits boulots et de son esprit d'initiative. "On se débrouille, on fait du business...", raconte cet Algérien rencontré sur une plage de la banlieue d'Alger. Il est représentatif de l'importance de l'économie informelle en Algérie. Je vous dresse son portrait.







(CLEMENT PARROT / FRANCEINFO)

: Mustapha Bouchachi propose une période de transition en Algérie, "gérée par des gens qui peuvent être acceptés par les Algériens". Il souhaite également "la création d'une commission indépendante pour organiser les élections". Retrouvez l'intégralité de cet entretien ici.

: "Je pense que vous ne pouvez pas aller contre la volonté de tout un peuple. Il est dans l'intérêt de l'institution militaire d'accompagner les Algériens vers une vraie démocratie."



Pour Mustapha Bouchachi, l'armée fait aussi partie de la solution face à l'impasse politique en Algérie.

: Mustapha Bouchachi, figure de la contestation en Algérie, est optimiste pour l'avenir de son pays. "Il n'est plus possible d'arrêter le cours de l'histoire", assure cet avocat. Alors que les Algériens descendent pour un 20e vendredi dans la rue, je me suis entretenu avec ce militant des droits de l'Homme.







(AFP)