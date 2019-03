DIRECT. Algérie : des centaines de milliers de manifestants à Alger, des pancartes brandies contre la France et Macron

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ALGERIE

: Retour en Algérie où toujours plus de manifestants défilent dans les rues contre le report des élections et la prolongation du mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Voici des photos de journalistes à Alger, Tizi Ouzou et Mostaganem.

Des attentats ont été perpétrés contre deux mosquées de Christchurch, faisant au moins 49 morts. D'après le Premier ministre australien, l'auteur est un citoyen australien décrit comme un "terroriste d'extrême droite violent". Suivez l'enquête en direct.



La France a rapatrié aujourd'hui de Syrie plusieurs enfants de jihadistes. Il s'agit de plusieurs mineurs orphelins et isolés, âgés de 5 ans et moins, qui se trouvaient dans des camps du nord-est du pays, annonce le ministère des Affaires étrangères.





Les jeunes du monde entier manifestent en ce moment pour le climat dans le but de dénoncer l'inaction des politiques face au réchauffement climatique.



Des milliers de personnes sont rassemblées sur le parvis de la Grande Poste à Alger, pour demander le départ du président Abdelaziz Bouteflika. C'est la quatrième semaine de mobilisation en Algérie.





Les députés britanniques se sont massivement prononcés en faveur d'un report du Brexit et doivent voter une troisième fois l'accord négocié par Theresa May. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, encourage les dirigeants européens à accorder un délai plus long à Londres. Voici les scénarios.

: Faisons un détour par l'Algérie où des milliers de personnes manifestent contre le report des élections et la prolongation du mandat du président Abdelaziz Bouteflika. D'après un journaliste du HuffPost Algérie, certains manifestants scandent des slogans contre Emmanuel Macron.

: Des milliers de personnes manifestent dans le centre d'Alger, pour le quatrième vendredi consécutif.

: Des milliers de manifestants réclament depuis plusieurs semaines le départ du président Abdelaziz Bouteflika, mais l'absence de grands leaders d'opposition interroge sur les possibilités d'une transition politique dans le pays. On explique dans cet article pourquoi l'opposition reste sans voix.









: Des manifestations importantes sont aussi prévues en Algérie aujourd'hui comme chaque vendredi. Un journaliste sur place note l'important dispositif sécuritaire.