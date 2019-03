DIRECT. Des milliers de personnes commencent à se rassembler à Alger contre un nouveau mandat de Bouteflika

Ce qu'il faut savoir

La police est déployée vendredi 1er mars à Alger en prévision de nouvelles manifestations dans la capitale et d'autres villes d'Algérie, contre la perspective d'un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika, chef de l'Etat affaibli qui fêtera le lendemain ses 82 ans.

Quelle mobilisation ? Enjeu principal de ce vendredi, la mobilisation sera scrutée de près par le camp présidentiel, à trois jours de la date limite, dimanche minuit, du dépôt des dossiers de candidature devant la Conseil constitutionnel.

Disposif de sécurité important à Alger. A Alger, de nombreux policiers et des dizaines de véhicules -dont des canons à eau et des véhicules de déblaiement- étaient déployés sur les grands axes du centre-ville et près des sièges des institutions et des bâtiments officiels.

Quelle attitude pour les forces l'ordre ? La réaction des forces de l'ordre, qui ont jusqu'ici largement laissé faire, même à Alger où toute manifestation est strictement interdite depuis 2001, sera également observée de près, alors que le camp présidentiel a fait savoir cette semaine qu'il n'entendait pas reculer face à la rue. Certains observateurs craignent que les partisans du chef de l'Etat n'utilisent la manière forte pour s'éviter une campagne électorale avec le double handicap d'un candidat absent physiquement – Abdelaziz Bouteflika n'apparait plus qu'à de rares occasions et ne s'est pas adressé à la nation depuis son AVC – et contesté dans la rue.