CAN : le sacre des Fennecs fait rêver les Algériens de lendemains meilleurs

Le triomphe de l'Algérie en Coupe d'Afrique des nations (CAN) pourrait accentuer le nouvel élan entamé depuis maintenant plusieurs mois. "En terme de mobilisation, il est clair que oui, car cette marée humaine ne peut pas être un hasard, mais témoigne de la détermination des Algériens à toujours se mobiliser pour revendiquer leurs droits et leur joie", explique le journaliste Moncef Aït-Kaci, correspondant France 24 en duplex en Algérie.

Le peuple algérien chauffé à blanc

"Il y a une réelle volonté de la part du peuple : séparer le sport de la politique. L'équipe nationale de football algérienne, a été reçue avec des slogans sportifs et non pas politiques. Il est clair qu'après cette euphorie, qualifiée d'inédite depuis plusieurs années, il y aura de nouveau une détermination du peuple algérien à investir de nouveau la rue pour revendiquer le départ du système et continuer leur engagement principal depuis le 22 février", conclut-il.

Le JT

Les autres sujets du JT