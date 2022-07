"Ça fait quatre ans que je n'y suis pas allée" : à Marseille, de longues files d'attente pour acheter des billets de ferry pour l'Algérie

"Ça fait deux heures qu'on est ici, on a pris un numéro et on attend." Devant l'agence Algérie Ferries de Marseille (Bouches-du-Rhône), Same attend son tour, espérant obtenir un ticket pour voir sa famille cet été en Algérie, qu'elle n'a pas vue depuis trois ans. Mais rien n'est sûr. Elle est venue spécialement de Haute-Savoie : "Là-bas, on ne trouve pas" de billets, explique-t-elle.

Dans la file d'attente, un homme est venu spécialement de Belgique et espère retrouver ses proches. "Franchement, ça me manque trop, confie-t-il. Des fois, je pleure : ma famille, c'est ma famille, on ne peut pas l'oublier."

Du temps en famille à rattraper

Fermées depuis 2020 à cause du Covid-19, les liaisons maritimes avec l'Algérie ont rouvert en novembre dernier. C'est donc le premier été où les voyageurs peuvent de nouveau embarquer de Marseille vers l'Algérie et c'est la cohue. "Ça fait quatre ans que je n'y suis pas allée, lance Djamila, impatiente de revoir sa mère et ses frères et sœurs le mois prochain. Ça nous manque, la sphère familiale... Je vais rester un mois, mais pour moi, c'est peu."

Surtout que le programme s'annonce chargé sur place : invitations, mariages, baptêmes... Il y a du temps à rattraper et ce n'est pas Saïf qui va dire le contraire. Le jeune homme part avec trois de ses cousins. "On est super heureux." Ils vont voir leur grand-mère et compenser le temps perdu.

"Les fêtes du bac, du brevet... Il y a plein de choses qui nous attend, on rattrape !" Saïf à franceinfo

Surtout quand on a un peu perdu le contact après trois années de pandémie, Riad sourit rien qu'à l'idée de retrouver ses amis. "C'est une surprise pour mes copains, sourit-il. Ils ne savent pas que je viens, ils vont être choqués, c'est trop bien !" C'est aussi ce que disent ses quatre enfants, pressés de retrouver leurs cousins. "Les cousins, les cousines, ils ont l'habitude de jouer ensemble et vont à la piscine ensemble, à la plage et tout...", sourit-il.

Ces quelques semaines en Algérie, c'est aussi et avant tout les vacances. Abdel n'a pas encore ses tickets, mais il en rêve déjà. "Ça va me faire du bien, assure-t-il, ça va me faire oublier un peu le Covid, un peu le stress de la paperasse, de tout le quotidien. J'oublie tout. Je ne pense à rien. Restos, plage et famille." Un repos qui a un prix : pour partir à sept, il prévoit un budget de 4 000 euros.