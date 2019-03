Algérie : une nouvelle mobilisation massive attendue vendredi

"Liberté, démocratie". Jeudi 7 mars, plus d'un millier d'avocats sont descendus dans les rues d'Alger (Algérie), direction le Conseil constitutionnel. Les barrières de sécurité sont franchies et les policiers débordés ne parviennent pas à stopper ces hommes déterminés. "Nous ne voulons ni du cinquième mandat ni de cette farce d'élection prévue en avril. Nous voulons des élections transparentes", réclame un avocat. Des dizaines de journalistes rassemblés sur la place de la Liberté de la presse, dans la capitale, demandent le retrait des restrictions imposées à leur profession. La manifestation s'est déroulée sans heurts.

Une mise en garde du président

Depuis l'hôpital de Genève, en Suisse, Abdelaziz Bouteflika a mis en garde le peuple algérien dans une lettre. "Nous nous devons d'appeler à la vigilance et à la prudence quant à une éventuelle infiltration (...) qui pourrait susciter la discorde et provoquer le chaos...", a-t-il indiqué. Depuis 2013, le président, victime d'un AVC, est très diminué. Les Algériens n'ont pas entendu le son de sa voix depuis neuf ans et les images de lui sont très rares. Lors de la grande prière vendredi 8 mars, les autorités s'attendent à une mobilisation massive dans les rues

