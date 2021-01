Algérie : un rapport préconise d’ouvrir les archives pour réconcilier les mémoires

Réconcilier les mémoires pour mieux vivre ensemble : il y a trois mois, Emmanuel Macron rappelait que la question était toujours d’actualité. “Nous sommes un pays qui a un passé colonial et qui a des traumatismes qu’il n’a toujours pas réglés”, déclarait le président de la République, le 2 octobre aux Mureaux (Yvelines). Mercredi 20 janvier, un rapport sur les mémoires de la colonisation et de la guerre d’Algérie a été remis. Il a été rédigé par l’historien Benjamin Stora, qui propose d’ouvrir pleinement les archives pour régler les sujets les plus douloureux.

Des centaines de dossiers en suspens

“La France doit continuer à marcher, à aller en avant sur la reconnaissance de ce qui s’est réellement en Algérie”, explique-t-il. Que s’est-il passé sur les sites des essais nucléaires ? Que s’est-il passé du point de vue des disparus ? Plusieurs centaines de dossiers de personnes portées disparues pendant le conflit resteraient en suspens.

Le JT

Les autres sujets du JT