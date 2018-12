Algérie : les moines de Tibhirine vont être béatifiés à Oran

Vendredi 7 décembre à Oran en Algérie, des chants chrétiens et musulmans se sont mêlés pour un hommage à toutes les victimes du terrorisme. Près de 200 000 personnes ont été tuées dans le pays entre 1992 et 1996. 19 religieux catholiques vont être béatifiés, parmi lesquels les sept moines de Tibhirine enlevés le 27 mars 1996 dans leur monastère. Les circonstances exactes de leur mort sont toujours inconnues. L'envoyé spécial du Vatican à Oran regrette cette opacité, mais pour lui l'heure est à la prière, pas à l'enquête : "On me dit que la situation n'est pas encore claire sur les auteurs des assassinats donc moi je ne peux pas accuser les uns ou les autres", indique Monseigneur Angelo Becciu.

Une cérémonie inédite en Algérie

1 500 personnes seront autorisées à assister à la messe de béatification sous la protection de l'armée algérienne. C’est la première fois qu'une cérémonie chrétienne de cette importance est autorisée dans le pays.

