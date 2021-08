Algérie : les incendies qui ravagent la Kabylie ont fait au moins 69 morts

En Kabylie, au nord de l’Algérie, des habitants ont filmé la violence des incendies qui ravagent la région. Depuis lundi 9 août, des feux hors de contrôle traversent les montagnes de Kabylie et pénètrent les rues de dizaines de villages. Les pompiers parent au plus pressé, mais comment faire lorsque les urgences sont partout ? "Nous avons vu le feu au loin, et en deux minutes, il est arrivé près de nous", raconte un habitant, affolé. Tous luttent avec les moyens du bord, souvent de simples branches, mais avec beaucoup de courage.

Des feux multiples et simultanés

Le combat est toutefois inégal. Le vent attise les flammes et la chaleur est telle que les végétaux s’embrasent en un instant. Alors, arrive le moment où il faut partir, et tout abandonner. Certains des incendies sont même arrivés aux portes des grandes villes, principalement près de Tizi-Ouzou et dans l’arrière-pays de Béjaïa. Les départs de feux sont multiples et simultanés, dans des zones difficiles d’accès. Le gouvernement évoque la piste de pyromanes organisés et promet des arrestations. Le bilan provisoire fait état de 69 morts, dont 28 militaires.