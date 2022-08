Algérie : les incendies qui ont fait au moins 38 morts sont "totalement maîtrisés"

Pendant deux jours, plus de 1 700 pompiers ont lutté pour venir à bout de plus de 20 feux de forêts, principalement dans le nord-est du pays.

Soulagement en Algérie. Les incendies qui ont ravagé mercredi et jeudi des zones boisées et urbaines dans le nord-est du pays, "sont totalement maîtrisés", a déclaré vendredi 19 août un responsable de la Protection civile auprès de l'AFP. Au moins 38 personnes ont péri dans ces feux.

Trente personnes sont mortes dans la zone d'El Tarf, dans l'extrême est du pays, dont 11 enfants et six femmes. Cinq autres décès ont été recensés à Souk Ahras et deux à Sétif. Plusieurs médias ont fait état d'une 38e victime, un homme de 72 ans mort à Guelma.

Enquête ouverte pour déterminer l'origine des incendies

Durant 48 heures, plus de 1 700 pompiers ont lutté pour venir à bout de plus de 20 feux de forêts qui ont fait aussi environ 200 blessés, dont certains gravement brûlés. Le ministère de la Justice a ouvert une enquête pour déterminer si certains incendies étaient d'origine criminelle.

Le parquet de Souk Ahras, où une famille entière a péri dans les flammes, a annoncé l'arrestation d'un pyromane. Trois hommes ont également été interpellés par la gendarmerie près d'El Tarf. Ils sont accusés d'avoir incendié les récoltes d'un voisin, sans que les autorités n'aient fait le lien pour le moment avec les incendies dans la région.

Depuis le début du mois d'août, près de 150 incendies ont été recensés en Algérie, détruisant des centaines hectares de forêt et de taillis. Chaque été, le nord du pays est touché par des feux de forêt mais ce phénomène s'accentue d'année en année sous l'effet du changement climatique qui se traduit par des sécheresses et des canicules.