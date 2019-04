A Paris, des milliers de manifestants toujours dans la rue "contre le système" en Algérie

Plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés place de la République, à Paris, pour un septième dimanche consécutif.

"On veut que tout le système change" : des milliers d'Algériens ou de Français d'origine algérienne ont une nouvelle fois manifesté dimanche 7 avril à Paris, afin de réclamer un "vrai changement de régime", quelques jours après la démission, le 2 avril, du président Abdelaziz Bouteflika.

"On n'a eu que des petits changements jusqu'à présent. Bouteflika n'était qu'une vitrine. Ceux qui sont derrière, dans les coulisses, ce sont eux qu'on vise. On veut un vrai changement de régime, que tout le système change", explique Karim Hadj Chaib, un Algérien de 27 ans, en France depuis cinq ans. Plusieurs milliers de manifestants ont, pour un septième dimanche consécutif, envahi la place de la République, dans le centre de Paris, baignée par les effluves des merguez et des brochettes des vendeurs à la sauvette.

"On veut une nouvelle Algérie"

Disséminées dans une marée blanche, rouge et verte – les couleurs du drapeau algérien –, les pancartes affirmaient "le peuple pour seul caïd" et exigeaient que "tous dégagent", en particulier "les 3B" : Tayeb Belaiz, le président du Conseil constitutionnel, Noureddine Bedoui, le Premier ministre, et surtout Abdelkader Bensalah, le président du Conseil de la nation, la chambre haute du Parlement algérien, et probable futur chef de l'Etat par intérim.

"Bouteflika a renoncé à un cinquième mandat, mais il ne faut pas oublier que la toute première revendication était son départ et aussi le départ de tout le système", se souvient Nadia Ouali, 50 ans, qui dit avoir participé à toutes les manifs parisiennes. "On veut une nouvelle Algérie, qu'on donne la chance à la nouvelle génération, aux jeunes", ajoute cette femme qui vit en France depuis vingt ans, les épaules recouvertes d'un drapeau algérien.