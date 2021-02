Afrique : voyage sur le fleuve Sénégal

Les voyageurs ont déjà parcouru 120 kilomètres sur le fleuve Sénégal. De bon matin, les vacanciers ont quitté leur bateau de croisière pour visiter un village au bord de l'eau. Les visiteurs portent un masque pour éviter toute contagion éventuelle au Covid-19 avec les habitants. Les Peuls, une des plus grandes communautés d'Afrique de l'Ouest, sont un peuple nomade qui se déplace en fonction des besoins du bétail.



"C'est dépaysant "

Chez les Peuls, le centre du village est réservé aux animaux. Les Européens découvrent un mode de vie très éloigné de leurs habitudes et de ce qu'ils ont vu auparavant. "C'est dépaysant, on a l'impression de ne plus être au Sénégal alors qu'on est à même pas 300 mètres du fleuve", témoigne un touriste. Plus loin, les habitants sont en pleine construction de cases. Installées depuis 15 jours, les habitations sont presque terminées.

