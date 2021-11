Afrique du Sud : l'ancien président Frédérik de Klerk est décédé

Fondateur du parti politique qui avait mis en place le régime raciste de l'Apartheid, Frédérik de Klerk était le pur produit d'une famille de conservateur. Pourtant, il restera celui qui aura mis fin à ce régime, mais aussi celui qui a libéré Nelson Mandela. "Ce que nous avons accompli prouve aux yeux du monde que les conflits les plus complexes peuvent se résoudre", témoignait l'ancien président de l'Afrique du Sud.

Prix Nobel avec Nelson Mandela

Né en 1936 et avocat de formation, il se lance en politique à 36 ans. Deux ans plus tard, il entre au gouvernement et il y restera onze ans avant de prendre la tête du pays en 1989. La situation économique et politique du pays s'est fortement dégradée et il décide alors d'engager des réformes. Il fait sauter l'état d'urgence et Nelson Mandela est libéré. Frédérik de Klerk reçoit d'ailleurs un Prix Nobel avec Nelson Mandela.