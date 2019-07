Le musicien Johnny Clegg s'est éteint

C'est la chanson Asimbonanga qui a fait connaître Johnny Clegg aux yeux du monde entier. Un titre dédié à Nelson Mandela alors qu'il était emprisonné en Afrique du Sud. Johnny Clegg était un artiste engagé contre l'apartheid. Le dernier combat de celui qu'on surnommait le "Zoulou blanc" fut contre la maladie. Il est décédé mardi 16 juillet des suites d'un cancer à l'âge de 66 ans.

Des chansons et des concerts interdits en Afrique du Sud

Ses chansons ont été interdites aux pires heures du régime sud-africain. Il a été arrêté à plusieurs reprises et ses concerts ont été interdits. C'est dans la culture du peuple zoulou qu'il puisait son inspiration. Sa musique mêlait rythmes africains, guitare, clavier électrique et accordéon. Il a passé sa vie à défendre inlassablement la solidarité et l'égalité entre les peuples. En 2017, il avait fait une tournée mondiale d'adieu.

