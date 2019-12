La Zambie privée d'électricité en raison de la sécheresse qui frappe toute l'Afrique Australe

Le principal barrage hydroélectrique du pays est à sec. Et l'Afrique du Sud, qui fournit à la Zambie 90% de son électricité, a dû stopper ses exportations.

La Zambie est victime depuis plusieurs semaines des pires coupures d'électricité de son histoire, causées par la sécheresse qui vide les barrages. Récurrente depuis plusieurs saisons dans toute l'Afrique australe, la sécheresse a fait plonger les réserves d'eau du barrage hydroélectrique de Kariba (sud), la principale source d'énergie du pays. Selon le ministre de l'Energie, Matthew Nkhuwa, ses turbines ne tournent plus qu'à 10% de leur capacité. Le pays peut également s'appuyer sur une centrale solaire de 54 MW et une centrale à biomasse de 43 MW, mais l'essentiel de l'électricité est importé du grand voisin sud-africain.

Ces pénuries d’électricité ralentissent sérieusement l’activité économique et gênent la vie quotidienne des habitants. Dans certains quartiers de la capitale zambienne Lusaka, ces délestages peuvent durer jusqu'à dix-neuf heures par jour, ce qui pénalise bon nombre de petits commerces et d’entreprises. "Ça nous fait terriblement souffrir", témoigne à l'AFP John Lukumbi, un coiffeur, qui a vu sa clientèle et son chiffre d'affaires s’écrouler. Les coupures d'électricité nourrissent la colère de la population. Ces deux dernières semaines, des manifestants ont caillassé des installations de la compagnie de distribution.

L'Afrique australe particulièrement affectée par le réchauffement climatique

90% de l’énergie de la Zambie est importée d’Afrique du Sud, elle aussi confrontée à une terrible sécheresse. Le géant public sud-africain de l'électricité Eskom, qui fournit à la Zambie son courant, a été contraint la semaine dernière à des délestages massifs.

Il n'y a plus d'électricité, même en Afrique du Sud d'où nous importons plusieurs centaine de MGW. S'il ne pleut pas, la situation sera terribleMatthew Nkuwa ministre zambien de l'Energieà l'AFP

Depuis plusieurs années, les météorologues constatent une saison des pluies plus tardive et plus courte dans la région. Un phénomène qui pourrait encore s'aggraver dans les prochaines décennies.

L’Afrique australe est particulièrement affectée par le réchauffement climatique. Les températures augmentent deux fois plus rapidement dans cette région que dans le reste du monde. On prévoit que les températures y augmenteront de cinq degrés ou plus, en particulier en Namibie, au Botswana et en Zambie, zones qui sont déjà particulièrement chaudes. Manque d'eau, crise agricole et pénurie d'électricité : un avant-goût de ce que pourrait être le changement climatique.