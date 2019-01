"Forgiven" rend hommage à Desmond Tutu et son travail en Afrique du Sud

Des familles brisées, décimées par l'Apartheid, Desmond Tutu en a rencontré des milliers en 1995 en sa qualité de président de la commission Vérité et réconciliation. Les victimes du régime raciste d'Afrique du Sud sont invitées à témoigner, tout comme leurs tortionnaires, qui, contre une demande de pardon, peuvent espérer une amnistie.

Un modèle de réconciliation

Dans Forgiven, réalisé par Roland Joffé et au cinéma à partir du mercredi 9 janvier, c’est Forest Whitaker qui incarne avec sensibilité l'archevêque qu'il a rencontré à plusieurs reprises et qu'il admire depuis toujours. 20 000 témoignages de violence et de torture ont été transcrits dans un rapport livré à Nelson Mandela. La commission Vérité et réconciliation a servi depuis de modèle au Rwanda ou au Burundi, déchirés par la guerre civile.

