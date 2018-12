Cinéma : sortie en salles de "Mia et le lion blanc"

Un matin de Noël, en Afrique du Sud, Mia reçoit un cadeau que beaucoup d'enfants lui envieraient : un lionceau blanc de quelques jours. Un animal qu'elle va élever. D'abord comme une grosse peluche puis comme un chat un peu encombrant et enfin comme un fauve de 200 kilos. Un lien indéfectible va se nouer entre la fillette et l'animal, à l'écran comme en coulisses. C'est l'histoire du film Mia et le lion blanc, qui sort en salles mercredi 26 décembre.

Dénoncer l'élevage pour la chasse

Le réalisateur Gilles de Maistre raconte : "Elle a démarré le tournage à 11 ans. Elle a donné le biberon à ce petit lion qu'elle caressait. Ils ont grandi ensemble". Au total, trois ans de tournage au cœur de la savane et au milieu des lions ont été nécessaires. Aux côtés de la jeune fille, Kevin Richardson, spécialiste des félins va lui enseigner, jour après jour, les comportements indispensables pour créer ce lien unique avec le lion. Aucune scène n'a été truquée. Au-delà de cette belle amitié, le film dénonce l'élevage et la vente de lions à des chasseurs fortunés en Afrique du Sud. Mia fera tout pour sauver son compagnon. Avec elle, on espère que tous les lions d'Afrique bénéficieront de la même bienveillance.

