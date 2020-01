Afrique du Sud : un orphelinat pour prendre soin des bébés rhinocéros

C'est un moment qu'ils attendent tous les jours avec impatience. Le soleil vient à peine de se lever sur un orphelinat pour rhinocéros, en Afrique du Sud. Il est l'heure de préparer le petit-déjeuner pour les plus jeunes. C'est la gardienne des lieux qui s'en occupe, elle connaît la recette par cœur. Chaque animal a droit à une préparation personnalisée en fonction de son âge. Ils sont deux dans l'enclos ce matin-là, Ryan, un mâle de 18 mois, et Eve, une jeune femelle d'un an, et ils se font entendre. Avec leur cri, les bébés rhinocéros font savoir qu'ils ont faim.

Des blessures physiques ou psychologiques

Tous les petits présents à l'orphelinat ont en commun d'avoir un passé tragique. "Ils ont tous perdu leur mère, tuée par des braconniers la plupart du temps. Certains arrivent avec des blessures graves, les autres ont eu un peu plus de chance, mais ils conservent des séquelles psychologiques", explique la gardienne. Le premier orphelinat pour rhinocéros en Afrique du Sud a ouvert ses portes il y a sept ans, et il a accueilli depuis une soixantaine de petits.

