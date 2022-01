Afrique du Sud : un incendie est en cours au Parlement

Un important incendie s'est déclaré dimanche 2 janvier au matin au siège du Parlement sud-africain, au Cap. "Le toit a pris feu et le bâtiment de l'Assemblée nationale est également en feu", a déclaré un porte-parole des services de secours de la Ville, qui ont demandé des renforts sur place. "L'incendie n'est pas maîtrisé et des fissures dans les murs du bâtiment ont été signalées", a-t-il ajouté.

L'incendie qui se propage dans les étages s'est déclaré aux alentours de 5 heures (heure locale). En début de matinée, des flammes et une épaisse colonne de fumée sont visibles au-dessus du bâtiment.

In pictures: Fire breaks out in the South African parliament building. Firefighters are present at the building, as large flames and a huge column of smoke was seen around Cape Town pic.twitter.com/I38S1U8GP0