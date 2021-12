Afrique du Sud : testé positif au Covid-19, le président Cyril Ramaphosa se soigne et promeut la vaccination

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a été testé positif au Covid-19 le 12 décembre 2021 et a entamé un traitement. Agé de 69 ans, il souffre de symptômes légers de la maladie, selon le communiqué de la présidence sud-africaine. "Le président, qui est entièrement vacciné, s'est isolé au Cap et a délégué toutes ses responsabilités au vice-président David Mabuza pour la semaine prochaine", précise le texte.

Le dirigeant sud-africain a commencé à se sentir "mal" après avoir quitté, dans la journée du 12 décembre, la cérémonie officielle en hommage à l'ancien président Frederik de Klerk, mort le mois dernier. Le chef de l'Etat portait un masque noir pendant la cérémonie qui a rassemblé environ 200 personnes dans une église du Cap, sauf lorsqu'il a prononcé l'éloge funèbre.

Les personnes qui ont été en contact avec le président Ramaphosa ont été invitées à surveiller l'apparition de symptômes ou à se faire tester. Le dirigeant sud-africain s'est aussi récemment rendu dans quatre pays d'Afrique de l'Ouest, déplacement pendant lequel il a subi des tests réguliers. A son retour en Afrique du Sud le 8 décembre, il avait été testé négatif, a souligné la présidence. Le chef d'Etat est suivi par les services de santé de l'armée.

Depuis la découverte de son infection, le président Ramaphosa ne cesse d'encourager ses compatriotes à se faire vacciner. Après le communiqué de la présidence où il déclare souhaiter que sa propre contamination "serve d'avertissement à tous les habitants du pays pour qu'ils se fassent vacciner et restent vigilants à toute exposition" au virus, il a de nouveau publié un tweet le 13 décembre où il réitère son message tout en remerciant ses compatriotes pour leur soutien.

Thank you, fellow South Africans, for your good wishes following my COVID-19 positive result.



As I recover, my message of the week is: don’t let your guard down. Do everything you can and need to, to stay safe, beginning with vaccination.