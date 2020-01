Afrique du Sud : sur les traces des léopards

Vendredi 31 janvier, France 2 vous emmène en Afrique du Sud et plus particulièrement au cœur de la savane africaine. Un voyage au cours duquel les journalistes tentaient de rencontrer des léopards, très certainement l'animal le plus discret de la savane africaine, qui aime se faire désirer. Le guide d'un safari a trouvé le moyen de montrer les léopards. Il a placé des caméras dans la réserve afin de pouvoir les recenser. "Les léopards vont et viennent et leur nombre varie. La seule manière de voir ça, c'est de récupérer les images", explique-t-il.

"Ce sont des animaux solitaires"

Dans la réserve, il y a des dizaines de léopards, mais il n'en croise pas plus d'un par mois. Ces caméras permettent aussi de pouvoir estimer le nombre de léopards au sein de cette réserve. Ces caméras se déclenchent automatiquement au passage de l'animal. "Ce sont des animaux solitaires à l'inverse des lions qui vivent en groupe. Il pourrait y en avoir un assis à 3 mètres, on ne s'en apercevrait même pas", explique le guide.

