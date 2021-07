Afrique du Sud : les violences se multiplient et la situation dégénère après l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma

L'Afrique du Sud vit des heures sombres. Alors que la Cour constitutionnelle doit réexaminer ce 12 juillet la peine de 15 mois de prison ferme qu'elle a infligée à l'ancien président Jacob Zuma pour outrage à la justice, les violences et pillages se multiplient dans le pays.

Cela fait quatre jours que l'Afrique du Sud connaît des pillages et des heurts dans plusieurs régions, notamment dans la province du Kwazulu-Natal (Est), où a été emprisonné l'ex-président le 8 juillet, mais aussi dans la capitale économique Johannesburg. L'incarcération de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma en serait l'origine, mais les manifestations auraient rapidement dégénéré en raison notamment des difficultés économiques que vit une partie de la population.

Des routes ont été bloquées et des centres commerciaux ravagés, notamment celui de Brookside à Piertemartizburg (Est), qui a été incendié et pillé, ou celui d'Eshowe, ville située à une trentaine de kilomètres de Nkandla, où Jacob Zuma possède une résidence rénovée aux frais du contribuable quand il était à la tête de l'Etat. La police y a dispersé la foule ce 12 juillet en tirant des balles en caoutchouc, comme la veille dans les quartiers pauvres de Johannesburg, où des dizaines de suspects ont été arrêtés par la police.

Arrestation devant un magasin d'alcools qui a été pillé dans le quartier central des affaires de Johannesburg, en Afrique du Sud, le 11 juillet 2021. (EMMANUEL CROSET / AFP)

Près de Durban, port d'Afrique australe, des camions ont été incendiés le long d'une route nationale et de nombreuses voitures brûlées dans les régions affectées par les violences. Des magasins vendant de l'alcool, fermés depuis deux semaines en raison des restrictions dues au Covid, ont été ciblés. A Johannesburg, des rassemblements, interdits, ont dégénéré comme dans le township d'Alexandra, frontalier du quartier le plus cossu de la ville, où près de 800 émeutiers ont affronté les policiers dans la nuit, blessant l'un d'eux par balle.

Cyril Ramaphosa s'est inquiété de ces manifestations "sporadiques, mais de plus en plus violentes". Selon le président sud-africain, elles risquent de plomber l'économie déjà fragilisée, en raison notamment de la pandémie de Covid-19.

Several roads in Johannesburg are closed this morning following acts of violence and looting in parts of the city over the last couple of hours. @ahmedkajee gives the latest developments from the JHB city centre.



Watch: https://t.co/zoinNhTwq1#Newzroom405 #GautengShutdown pic.twitter.com/s85JUZbaC6