Afrique du Sud : le président Ramaphosa plaide pour la voiture électrique alors que les coupures de courant se multiplient

A quelques jours de la Cop26, le président Ramaphosa assistait au lancement de la production de véhicules hybrides dans l’usine Toyota de Prospecton (Durban) dans la province du Kwazulu-natal. Ce modèle de Corolla Cross, un SUV hybride, déjà produit par sept sites dans le monde sera exporté dans une quarantaine de pays d’Afrique.

Véhicule de niche, à la diffusion encore très confidentielle, la Corolla Cross devrait être produite à 4000 exemplaires en 2022. La disponibilité des batteries sur le marché étant un frein à sa production. L’usine de Prospecton est dimensionnée pour fabriquer au mieux 111 Corolla Cross par jour.

Si c’est fort peu pour le premier constructeur mondial, pour Cyril Ramaphosa cette voiture hybride (à la fois essence et électrique) marque "une étape importante dans la marche de son pays vers la transformation de l’industrie automobile". Le gouvernement a également lancé un projet auprès d’investisseurs potentiels pour produire davantage de véhicules électriques dans le pays.

Avec la Cop26 en ligne de mire, l'Afrique du Sud peut verdir une économie très carbonée. Ainsi l’électricité est en grande partie produite par des centrales à charbon. Cyril Ramaphosa a ainsi appelé les dirigeants internationaux à soutenir les efforts de l'Afrique du Sud pour "atteindre nos objectifs ambitieux en matière de changement climatique."

La prise de position de Cyril Ramaphosa, le président de l’Afrique du Sud, en faveur des voitures électriques fait quelque peu sourire dans un pays frappé par les coupures d’électricité à répétition.

As Eskom announces Stage 3 electricity black-outs for 3 full months, our President announces that Electric Cars are one of his priorities. You can't make this up! https://t.co/0C0VQwyToJ