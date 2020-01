Afrique du Sud : le buffle, un animal dangereux pour l'homme

Kegan Russell, guide de la réserve de Sabi Sands en Afrique du Sud, et son pisteur viennent de repérer des traces. Des empreintes de buffles, plus exactement. Quelques minutes plus tard, tous deux sont entourés d'un immense troupeau de buffles, entre 200 et 300 bêtes. Tout semble paisible, et pourtant, le guide reste sur ses gardes. "Dès que les buffles voient une menace inconnue, ils deviennent très agressifs. Si on voit que l'un d'entre eux n'est pas très à l'aise avec la présence des véhicules, on prend nos distances", explique Keegan Russell.

200 personnes tuées chaque année par des buffles

Le buffle est de loin l'animal le plus dangereux pour l'homme. Il tue en moyenne 200 personnes par an. Ce soir-là, c'est une lionne qui se dresse sur son chemin. La reine de la savane tourne autour du troupeau de buffles. Commence alors un face à face déséquilibré. La lionne est seule, sans son groupe, et semble affamée. "Son instinct lui dit que c'est de la nourriture, mais elle sait aussi que c'est presque impossible d'en tuer un", explique le guide. Cette fois, ce sont les buffles qui font la loi.

Le JT

Les autres sujets du JT