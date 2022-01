Afrique du Sud : l'essor de la pêche à l'aide de drones

Au large de Durban, en Afrique du Sud, le soleil se lève sur l'océan Indien. Ici, sur la "Côte des Dauphins", l'eau est chaude et poissonneuse. Yugen Covende et ses amis sont passionnés de pêche. Un loisir qu'ils pratiquent à l'aide de drones, qui révolutionnent la pêche de loisir. Ils ne doivent plus lancer l'appât à la main, mais demandent désormais aux drones de larguer des cargaisons à des endroits bien définis. "Le pêcheur traditionnel pêche à 70-100 mètres de la côte. Avec le drone, cette limite passe à 800, voire 900 mètres, où tu as de plus belles prises." Parfois les prises sont colossales, comme un requin de 300 kilogrammes. Les trois amis sont loin d'être les seuls à utiliser les drones.

Un impact non quantifié

L'entreprise de Jacques Venter, au Cap, en fabriquent depuis 2016 et ses modèles s'exportent aujourd'hui aux quatre coins de la planète. La pêche aux drones est en plein essor, mais inquiètent les scientifiques. Bruce Man, biologiste à l'Institut océanique de Durban, craint pour l'habitat des requins : "Les chances de survie de l'animal, traîné sur de longues distances, sont très amoindries." Pour le moment, aucun chiffre officiel n'existe concernant l'impact de la pêche aux drones. En France, la pratique est illégale. Mais en Afrique du Sud, en Australie ou aux États-Unis, les drones bouleversent les pratiques de la pêche de loisir.